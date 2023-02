Velká změna. Neporažený Čech v Rusku o titul nezabojuje, důvod je neznámý

Měla to být obrovská výzva, která na domácí postojářskou hvězdu čekala v mrazivém Jekatěrinburgu, kde v těchto dnech panují teploty hluboko pod nulou. Neporažená domácí mašina Václav Sivák se ovšem 18. února v ruském prostředí nepředstaví, z pětikolové bitvy s šampionem Kiamranem Nabatim definitivně sešlo. Hlavní trhák RCC Fair Fight tak postihlo nemalé zemětřesení.

„Zápas je od včerejška oficiálně zrušený, určitě ne odložený," informoval Sport.cz matchmaker Martin Wodecki, který stál u domlouvání titulové bitvy proti neporaženému králi kategorie do 66 kilogramů. Sám totiž moc dobře věděl, že na třiadvacetiletého obávaného ranaře čeká životní příležitost, která se nemusí opakovat.

Tak či tak se o pás bude bojovat, ruský šampion se na galavečeru představí proti jinému soupeři. „Nabati dostane jiného soupeře do titulové bitvy," potvrdil Wodecki. A jaký je vlastně důvod zrušení zápasu ze strany českého bojovníka? O tom se zatím může jen spekulovat.

„Důvod zná jen Vašek. Přestal komunikovat a neodpovídá manažerovi, ani mně. Co vím, tak zraněný není. A věřím, že je celkově v pořádku. Navíc ještě před dvěma týdny s manažerem tvrdili, že se připravuje a všechno je OK. Alespoň mohl napsat sms a celkově dát vědět, co a jak se stalo," líčí zkušený matchmaker, jenž aktuálně působí i u organizace RFA.