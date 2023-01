Do Ruska pro titul. Nechci být spojován s kritikou, jdu si tam vyřešit svojí práci, líčí neporažený talent

Zatímco třiadvacetiletý Sivák končil uplynulý rok ziskem titulu v organizaci RFA, další pás pro změnu může ukořistit hned při prvním duelu roku 2023. „Jsem mladej, vyhovuje mi takhle často zápasit. Ať mám co nejvíc zkušeností," je rád ostravský tvrďák, který se v ruské organizaci RCC utká s úřadujícím šampionem divize do 66 kilogramů Kiamranem Nabatim.

„Nevím, jestli to bude nejtěžší zápas, ale jeden z nejtěžších. Uvidíme až na místě, co proti mně předvede. Znám ho už delší dobu, je fakt kvalitní. Má toho hodně za sebou, hodně amatérských zápasů. Pro mě to bude dobrá zkušenost a hodně dobrá výzva," líčí neporažený Čech, jenž si v profesionálním ringu drží bilanci 22-0. Nabati pro změnu 15-0.

„Neřeším to, stará se o to manažer. Nijak to neregistruju, jenom vím, že budeme mít nového prezidenta. Tuhle válku ale moc neřeším. Byl bych nerad, kdybych byl kvůli tomu spojován s kritikou. Jdu tam jenom vyřešit svojí práci, získat titul a přijet zase zpět do Česka," popisuje rodák z Ostravy, který by měl přípravu na zápas odbouchat v Thajsku nebo Nizozemsku.