Velké momenty české krásky z ringu. Boj o titul, vysněná olympiáda a také svatba

Příprava je v plném proudu, ostatně není na co čekat. Titulová řežba s britskou jedničkou pérové váhy Raven Chapmanovou je v plánu již 25. března. „Je šestá na světě. Je to určitě silová boxerka. Myslím si, že bude skvěle připravená kondičně. Bude to dobrej zápas," myslí si Sedláčková, která v kariéře získala tři mistrovské pásy.

A jelikož se jedná o další bitvu o titul, svedou obě boxerky boj na 10 kol po dvou minutách. Pro Sedláčkovou možná lehký nekomfort s ohledem na to, že v amatérském boxu následně bude zápasit tři kola po třech minutách. „Dřív jsem z toho měla obavy, ale myslím si, že se rozboxuji. Těším se na to. Příprava na deset kol je horší, než na ty tři," objasňuje osmadvacetiletá boxerka.

„Je potřeba dát hlavě pokyn, že všechno musí být rychlejší. Lucka je takový typ, že má rád pohodičku. Tady je to také hop, hop, hop a je konec. Je to nepříjemné," ví partner Štěpán Horváth, mistr Evropy v super welterové váze. „Jediné, co se musí přehodit, tak je rychlost. To není otázka například roku, ale dá se to natrénovat celkem rychle."

Sedláčková chce být připravená po všech směrech, začala proto spolupracovat s mentálním koučem. „Spolupracuji s Michalem Šafářem. Bude to potřeba. Budu si muset dát například do hlavy, že už budu mít takový malý předzápas už v šatně. Pak tam naběhnu a budu zápasit," přibližuje své plány.

Dokonce musí omezit i svou milovanou kávu. „Dám si jednu denně, když ale hodně zhřeším, tak dvě. Celkově ve vrcholovém sportu není kofein ve velkém množství dobrý. Když je člověk unavený a dá si kávu, tak se místo regenerace naopak zase nakopne," uvědomuje si juniorská mistryně světa z roku 2016.

Ať už bude titulová bitva úspěšná, nebo ne, přesto se elitní česká boxerka může těšit na letní kvalifikaci na olympijské hry 2024 v Paříži. Žádné volno ji tedy nečeká. „Po tomhle zápase si budu muset váhu udržovat, budu muset být v režimu neustále. Žádné volno nebude. V dubnu už odjíždím na soustředění do Německa," přibližuje Sedláčková, která má už vše připraveno k přechodu k amatérům.

„Je tam takový systém, že prohra znamená okamžitě konec. Je to od vyřazovacích bojů až do finále. Záludné je to v tom, že každý zápas je jiný, nikdy nenarazíte na stejnou soupeřku. Člověk musí reagovat den za dnem," vysvětluje Horváth červencovou dřinu v polském Krakově.