Olympijský sen české krásky. Ještě předtím se může stát mistryní světa

Svolala tiskovou konferenci, aby oznámila zásadní novinky kariéry. A nudit se rozhodně nebude. Osmadvacetiletá boxerka Lucie Sedláčková s radostí přijala nové výzvy, ta první přijde již v březnu. „Budu bojovat s Angličankou Chapmanovou (bilance 5-0), která je šestá na světě a rozdáme si to o pás mistryně světa organizace WBC," prozradila Češka první radostnou zprávu.

O pár měsíců později přijde další mise. Sedláčková se totiž z profesionálního ringu přesune do amatérského, kde si bude snažit vybojovat další splněný sen. „Letos jsou kvalifikace na olympijské hry příští rok v Paříži. Beru to jako obrovskou motivaci a splněný sen, pokud se to podaří," přibližuje rodačka z Děčína.

„Olympijské hry jsou splněným snem pro každého sportovce. Já už jsem navíc amatérech boxovala, v té době ale ženy na olympiádě nebyly. Až poté se boxovalo ve třech váhových kategoriích, ale nespadala jsem ani do jedné. Proto jsem brzo odešla do profi ringu. Teď si to jdu zpátky vyzkoušet do amatérů," má radost boxerka s profesionální bilancí 15-1-1.

Vše pochopitelně konzultovala s trenérem Rudolfem Krajem, stříbrným medailistou z letních olympijských her v roce 2000 v Sydney. „Řekl jsem, že to rozhodně nebude jednoduché. Samozřejmě jsem ale pro, protože jsem olympiádu zažil a vím, o čem mluvím. Pro sportovce je to nejvyšší meta," uvedl Kraj.

Důležité bude se ideálně adaptovat na rozdílné podmínky. „Zdůrazňoval jsem, že Lucka je takovej ten typ, co se rozjíždí a začíná třeba ve čtvrtém kole. V amatérech (3x3) by na to bylo už pozdě. Za mě to bude největší oříšek. Musí do ringu vlétnout a od prvního kola šlapat. Není čas jako v profiringu," uvědomuje si pětačtyřicetiletý Kraj. „Největší problém bude hlava," doplnil.

Kvalifikační jízda začne na konci června. „Kvalifikace je přelomu června a července v polském Krakově. Je to podle toho, kolik se nás sjede. Čeká nás třeba čtyři až pět zápasů do finále," líčí Sedláčková. „Kvalifikace bude hodně těžká. Lucii přeju, aby se tam dostala, a celkově si přeju, aby se tam dostalo co nejvíc našich boxerů. Kdyby se nám tam povedlo nominovat dva tři boxery, tak bychom skákali dva metry vysoko," přeje si bývalý boxer.