Velký návrat s překvapivým koncem! Vyhrál lepší, připustila legenda

„S Lilianou si myslím, že jsem si to dokázal ohlídat a doufám, že jsem jí nijak neublížil. S Karidisem jsme mohli boxovat, už něco málo uměl. Parkrát jsem si do něj lehce bouchl. Se Švancarou to bylo spíš o hereckém výkonu, i tak musím před ním smeknout, že do toho šel. Dohodli jsme se snad za dvě vteřiny," líčil bývalý mistr světa ve veltrové váze.