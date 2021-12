Vémola v netradiční roli! Neberte to tak, že Terminátor je v důchodu, říká

„Pro mě je velká premiéra to, že poprvé nebudu v boxerském ringu jako bojovník, ale jako moderátor. Je to možná poprvé, co budu v ringu nervózní. Musím se s tím poprat. Neberte to tak, že Terminátor je v důchodu, že zápasit nebudu. Říká se, že si máte nepřátele držet nablízku, zítra budou bojovat moji tři potencionální soupeři – Attila Végh, Patrik Kincl a Pirát Krištofič," uvedl Vémola před vážením.