Vémolovi to spočítám! Marpo vyhlíží den D. Diamant leštil i pod taktovkou Kozmy

Dlouho odkládaný zápas konečně spěje k tomu hlavnímu. Marpo se s Vémolou utká 21. května na turnaji OKTAGON Underground, oba „kohouti" tak odpočítávají poslední dny do vzájemného měření sil. „Doufám, že už do toho dojdeme. Myslím si, že se nemá už co stát. Hlavně, ať Karlos sedí doma na pr*eli a nezraní se," doufá český hudebník.

Zatímco Marpo se v boxerském souboji již představil, naopak pro Vémolu se bude jednat o premiéru mezi šestnácti provazy. „Přijde mi, že mám hlavně fight IQ, což Karlos nemá. Tohle je box, to není MMA, kde je to o hrubé síle. Box je galantní sport o pohybu a trochu o tom přemýšlet, což si myslím, že Karlos neumí," popisuje.

Marpo je vyladěný skvěle! Na maximum, prozrazuje trenér Marek LončákVideo : Sport.cz

Český hudebník přípravu nepodcenil, pomáhal mu například i MMA šampion David Kozma. „Spároval jsem se všemi možnými. Nasávám to, co říkají. Něco si vezmu, něco si nevezmu, když mi to nevyhovuje. Vyleštil jsem si diamant, od každého jsem si něco vzal. Jsou to různé finty, pohybové věci," vysvětlil sedmatřicetiletý muzikant.

Hudba tak šla stranou, tu naopak nahradily stovky hodin v tělocvičnách. „Dalo mi to disciplínu, opět jsem v sobě objevil oheň, který ve mně v muzice vyhasl. Vystoupil jsem z komfortní zóny, hodně jsem se změnil jako člověk. Na druhou stranu mi to vzalo čas s dětmi, což Karlosovi určitě spočítám," předpovídá Marpo, který se cítí ve fantastické formě.

Foto: Sport.cz Marpo nasával zkušenosti i od šampiona MMA Davida Kozmy.Foto : Sport.cz

"Cítím se nabitej, pozitivní a mám skrytou radost. Miluji mít režim, jdu si to užít, brutálně se těším. Nebojím se dostat do držky, bude to velký den a bude na co vzpomínat," věří si pražský rodák. "Je skvěle vyladěnej, jsem spokojenej, doufám, že to udrží," řekl svůj názor i trenér Marek Lončák.