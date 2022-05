Odhalí Meloun zlou tvář? Šikanu vrátím stejnou mincí! hrozí soupeři

Když přišla nabídka na zápas s Pirátem, neváhal ani chvíli. Český bijec Miloš „Meloun“ Petrášek opráší boxerské rukavici a své schopnosti naplno předvede 21. května v pražské O2 areně. Do turnaje OKTAGON Undeground sice ještě nějaká doba zbývá, přesto "Meloun" v sobě neskrývá obrovské odhodlání a natěšenost již nyní. „Vyloženě můžu říct, že odpočítávám dny a těším se, až to bude. Nejlepší by bylo, kdyby to bylo už zítra,“ líčí Petrášek.

Šikanu vrátím stejnou mincí nebo možná ještě horší, vzkazuje Miloš Petrášek PirátoviVideo : Sport.cz

Článek Zatímco v kleci se naposledy kvůli zranění ukázal před necelým rokem, nyní si vyzkouší souboj v ringu. Petrášek se 21. května na turnaji OKTAGON Undeground utká s "Pirátem" Krištofičem, se kterým se měl před necelými čtyřmi lety utkat i v MMA. „Dostal jsem možnost v boxu s Pirátem, se kterým jsem mít zápas už dávno, což je pro mě to nejlepší," popisuje zástupce Reinders MMA. Zápasník přezdívaný Meloun přípravu nepodceňuje, boxerské tréninky jsou pro něj dokonce náročnější. „Pro mě jako pro neboxera je to náročnější. Jsem daleko osvalenější než normální boxeři, kteří jsou šlachovití. Je to ale individuální pro každého," líčí své zkušenosti Petrášek. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Miloš Petrášek (@milos_petrasek) Osmadvacetiletého bojovníka do boje požene obrovské odhodlání, nic jiného než vítězství si nepřipouští. „Jdu tam vyhrát a vyhraju to. V zápase nic neriskuju, pro mě je důležité MMA. V boxu se budu cítit tak, že vlezu do ringu, odpoutají mi řetěz z krku a půjdu si to se soupeřem rozdat. Nebudu přemýšlet, jestli mě vypne, nebo já jeho," pokračuje Meloun, kterého zdobí nová image. „Šel jsem ke kadeřníkovi, který mi řekl, jestli tam nedáme nějakou barvičku. Zkusili jsme to, a když to udělal, tak už to nešlo dát zpátky. Přemýšlel jsem o strojku, ale nechci tam jít plešatej. Moc to ke mně nejde," říká s úsměvem oblíbený zápasník. Právě po boxerském duelu přijde návrat k MMA, o termínu nadcházejícího zápasu ale zatím není jasno. „Chtěl jsem jít na Štvanici, ale nevím, jestli se tam pracovně dostanu. Do konce roku bych ale chtěl zápas. Ať už v září v Brně, nebo někdy v listopadu prosinci," doufá Petrášek. MMA Ideální by bylo Piráta vypnout! V zápase žádné kamarádíčkování nebude, zní z české strany

