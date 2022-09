Vzhůru za medailemi! Česká reprezentace zápasu vyrazila na MS, kdo přiveze cenný kov?

Vrchol roku je tady a pochopitelně i s českou účastí. Domácí zápasnická reprezentace vyrazila do Bělehradu ve čtvrtek, samotné mistrovství světa startuje o dva dny později, tedy v sobotu 10. září. Svaz zápasu vyslal do bojů Jakuba Bielsze, Oldřicha Vargu, Petra Nováka, Artura Omarova a Adélu Hanzlíčkovou, která se k reprezentaci připojí v pondělí.

Jako první půjde do akce perspektivní závodník Jakub Bielsz, kterého během prvního soutěžního dne doplní Oldřich Varga. Zatímco prvně jmenovaný se představí v kategorii do 72 kilogramů, Varga se utká se zápasníky do 77 kilogramů. V neděli pak startuje váhová kategorie do 82 kilogramů, ve které se představí Petr Novák, divizi do 97 kilogramů bude v tentýž den reprezentovat naděje v podobě Artura Omarova.