Z krvavé bitvy až do UFC? Český talent odhalil ambiciózní plán

„Kdyby šlo do tuhého, třeba na ulici nebo tak podobně, tak bych ho absolutně zabil do dvou minut. Dostal bych ho na zem a tam bych ho donutil se vzdát. Pak bych vstal a utrhl mu hlavu," řekl odvážně Magard po oznámení zápasu. Právě toto vyjádření rozproudilo atmosféru mezi oběma tábory.

Do ostře sledovaného zápasu sice zbývá necelý měsíc, přesto se s ubývajícími dny dost možná atmosféra opět vyostří. „Trashtalky nevyvolávám, řeším to spíš na zápase. Jestli on něco vyvolá, tak uvidíme. Spíš, aby to nepřepískl. Pes, který štěká nekouše," pokračuje Sivák.