Na první dobrou by se mohlo zdát, že se bude jednat o zápas jako každý jiný. V posledních dnech se ovšem vztahy mezi Milošem Petráškem a Samuelem „Pirátem" Krištofičem" značně proměnily. Vše nastartovalo několik komentářů na sociální síti i ve studiu turnaje organizace OKTAGON MMA. Český bijec tak má již několik týdnů před zápasem jasno. „Konečně zápas, kdy chci někoho trefit pořádně do hlavy, aby se mu tam rozsvítilo."

Jak zápas mezi Vámi a Pirátem vznikl?

Zranil jsem se v přípravě na zápas s Rafaelem Xavierem. Jediné, co mi fyzioterapeuti dovolili bylo, že mohu boxovat a používat horní polovinu těla. Tři týdny jsem dělal pouze box. Do toho mi volali a psali, jestli nechci mít zápas v boxu s Pirátem. Šel jsem do toho, nic jiného ani dělat nemůžu. Je to motivace, že trénuju a zároveň mohu mít zápas.

Když padlo Pirátovo jméno, měl jste tedy hned jasno?

Přesně tak, o tom jsem vůbec nepřemýšlel. Kdyby mi ale nabízeli nějakého boxera, tak by to pro mě asi nemělo význam. Já totiž nejsem žádný excelentní boxer. Zápas MMA zápasníka proti MMA zápasníkovi mi ale dává smysl.

Je zápas i kvůli tomu, že máte v poslední době mezi sebou spor?

On má spor s každým, neřeším ho, je mi ukradenej. Já osobně proti němu nic nemám. Ale to, že se v zápase chová jako idio*, tak to se chová. Budu se snažit z něj udělat lepšího zápasníka.

Pirát teď měl celkem dlouhý proslov ve studiu OKTAGONu, kde říkal, jak jste se jako člověk změnil. Dřív jste mu gratuloval, rozdával úsměvy a podobně.

Je to základ slušného chování, to ze mě nedělá jeho kamarády. To, že jsem mu pogratuloval k dítěti nebo, že se s ním pozdravím, tak to mi přijde kolegiální. Jestli tohle bere jako falešnou věc, tak se omlouvám, to je ale jeho problém.

Takže to mezi vámi a Pirátem nepovažujete jako osobní?

Vůbec ne. Já to beru jako sportovní záležitost. On ale neví, co znamená sportovní záležitost. Nevím, jak to bere on, ale já to beru takhle.

Nebojíte se nějakých nekalých praktik z jeho strany? Jako třeba v nedávném souboji s Kinclem.

Mám štěstí, že boxerská rukavice je natolik velká, že se nevejde do kalhot. Další věc je ta, že si s ním rozhodně nebudu ťukat. Když to naposledy udělal Alexander Cverna, tak mu hned poslal zadní direkt. Žádné ťukačky ani kamarádíčkování v zápase nebude. Prostě to začne a nebudu se s ním kamarádit. Nebojím se toho.

Jedná se o boxerský zápas, MMA duel by vás s Pirátem nelákal?

V MMA bych s ním jít nemohl, jsem jiná váhová kategorie. Já jsem tenkrát do 84-ky, kterou on chodí, sice hubnul, ale dnes bych to už neshodil. Tohle je jediná varianta, jak se spolu můžeme utkat. Nebo, že by on přešel do polotěžké váhy (93 kg), ale o tom silně pochybuju, když chodil veltrovou váhu (77 kg). Pokud si ale bude chtít rozdat v MMA v 93-ce, tak s tím problém nemám (smích).

Nebudete před zápasem nervózní? Přeci jenom to bude vaše druhá zkušenost s boxem.

Strach z toho rozhodně nemám. Svůj první zápas jsem měl zhruba před rokem. Bylo to s klukem, který byl šampion a já jsem vyhrál ve druhém kole TKO, takže první zkušenost mám za sebou a už se těším na další.

Jaký je podle vás ideální scénář zápasu?

Ideální by bylo ho vypnout, ale on hodně ustojí. Šel i s Vlastem Čepem v malých rukavicích a on ho nedokázal vypnout. Ideální by sice bylo ho vypnout, ale bohatě by mi stačilo, kdybych ho pořádně zmlátil. Spokojil bych se i s výhrou na body. Já si nevybírám, hlavně, když tam bude zelené políčko.

Myslíte si, že před zápasem zhoustne atmosféra a rozjede se trashtalk?