Za zpronevěru milionů ze svazu zápasu dostala bývalá sekretářka dva roky vězení

Podle soudkyně Kláry Jantošové neumožnil závažný následek činu, aby soud obžalované uložil podmínku. Soudkyně zmínila, že od ledna do října 2021 žena vybrala z účtu svazu částku, která odpovídá dvěma třetinám ročního rozpočtu organizace. Podle soudkyně také rezignovala na to, aby se škodu snažila napravit, svazu se také až do dnešního dne neomluvila.