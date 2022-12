Zbraně, gangy a napjatá atmosféra. Ke konfliktu nedošlo, čeští ranaři si to rozdají až v ringu

Myšlenka o podobě upoutávky napadla současného šampiona Ducára. „Vasil přišel s nápadem, že letošní image by mohla být v duchu seriálu Peaky Blinders. Úplně jsem nevěděl, o co jde. Postupně jsem se k tomu dostal a řekl jsem, že je to úplně super. Byl tam nápad, že bychom udělali dva gangy – jeden Vasila Ducára, druhý Vladimíra Řezníčka," popisuje promotér akce v Lucerně Matouš Rajmont.