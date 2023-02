Anketu Král cyklistiky za rok 2022 vyhrála sedmnáctiletá bikrosařka Miculyčová

Ostatní: nadějná freestylistka, jako první Češka předvedla v závodě trik backflip; k BMX kolu se dostala při otevírání skateparku v Kostelci nad Orlicí v roce 2018; do 14 let hrála fotbal za Hradec Králové, byla i v reprezentaci U15 a měla nabídku k přestupu do Sparty, ale její matka byla proti přesunu do Prahy; na loňském multisportovním ME v Mnichově senzačně vyhrála i přes pád v kvalifikaci, při kterém utrpěla hematom na stehně; má ráda adrenalinové sporty, jejím snem je účast na OH 2024 v Paříži.