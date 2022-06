Bittnerovi v poslední etapě Závodu míru do 23 let chyběla setina. Vacek skončil celkově třetí

Foto: Instagram Závod míru do 23 let

Foto: Instagram Závod míru do 23 let

Foto: Instagram Závod míru do 23 let

Cyklistický Závod míru do 23 let už zná svého letošního vítěze. Je jím Belgičan Belgičanem Lennert van Eetvelt. (ilustrační foto)Foto : Instagram Závod míru do 23 let