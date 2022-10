Boroš a Vasová ovládli pohárový cyklokros i v Hlinsku

"Hodně rychlý závod a oproti Holým Vrchům nebylo žádné bahno. Dnes se prášilo, takže se dá říct, že to bylo takové kritérium," uvedl Boroš v tiskové zprávě své stáje. "Adamovi už ke konci trochu docházely síly, takže v předposledním kole nabral malou ztrátu a já si první místo pohlídal," doplnil král pohárových sezon z předchozích tří let a čtyřnásobný český mistr.

"Bojovala jsem trochu sama se sebou, na startu jsem trochu zaspala a musela si to dojíždět. Čtyřicet vteřin na Vasovou není snad tak špatné," uvedla na svazovém webu Zemanová, jež ve středu měla na Maďarku o více než minutu větší manko. "S Verdonschotovou jsme se přetahovaly celý závod, obě jsme měly silnější a slabší místa a vzájemně se dojížděly. Podařilo se mi udělat mezírku až v (závěrečném) sjezdu, bojovaly jsme až do cíle," popsala dění na trati.

Třetí závod sedmidílného seriálu se pojede za týden v Jičíně. O stejném víkendu začne v USA Světový pohár, na kterém by rád uspěl Boroš. "Chtěl bych se porvat o co nejlepší umístění. Chtěl bych zpátky do top desítky, tak uvidíme. Věřím, že se to podaří. Na Světový pohár se teď budu soustředit naplno," uvedl.