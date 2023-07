Boroš dojel třetí v předposlední etapě závodu Kolem Rakouska

"Etapa byla hodně rychlá a prvních 80 nebo možná 100 kilometrů se nikomu nepodařilo vytvořit únik, protože jsme jeli průměrnou rychlostí dokonce 50 kilometrů za hodinu. Bylo vidět, že spoustě lidí už docházely síly," popsal Boroš v tiskové zprávě. "Nakonec se únik vytvořil a my v něm měli Tomáše Přidala. Velké týmy kontrolovaly čelo pelotonu až před poslední dva kopce, ve kterých se pole nadělilo," dodal.

Z pódiového umístění měl velkou radost, na lepší výsledek už neměl energii. "V posledním kopci, který měl sklon snad 20 procent, jsem odpadl až těsně před vrcholovou prémií, takže mě stálo dost sil se vrátit zpátky. Ale nakonec se mi to podařilo. Říkal jsem si, že se pokusím zaspurtovat, protože skupina nebyla velká a mně se v takových situacích občas zadaří. Zkusil jsem to a na lepší než třetí místo to nebylo," řekl Boroš.