Brácho, jdeme na kapry. Vackovi chystají Vánoce ve Španělsku a sní o společné účasti na Grand Tour

Dvacetiletý Mathias si letos dojel na MS v silniční cyklistice pro stříbro v kategorii do 23 let a už nyní patří do elitního týmu Trek-Segafredo. O dva roky starší Karel zase nedávno podepsal kontrakt s druhodivizním týmem Corratec. "Je to pro mě perfektní příležitost se zase zlepšovat, abych se přiblížil bráchovi," říká starší z bratrské dvojice. "Jsem za angažmá opravdu rád, protože po minulé sezoně spousty týmů skončilo a volných je teď hodně velmi kvalitních jezdců," pokračuje Karel, který má díky fyzické predispozici velký potenciál ve vrchařských etapách.