Brutální srážka. Divácká nedbalost vedla na Tour k těžkým zraněním

Divácký záběr z protější strany ukazuje, jak se jeden z fanoušků při otočení za jedním z jezdců vychýlil do jízdní dráhy a vzápětí do něj narazil Oss řítící se rychlostí kolem 50 km/h. Italský jezdec při divokém pádu smetl i další diváky a neodvratně do něj naboural i v háku jedoucí Gogl. Bezděčnou shodou náhod je to právě Oss, kdo v daném segmentu drží traťový rekord na populární sportovní aplikaci Strava.