Bývalý cyklista Ullrich po letech přiznal doping

RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Co pomůže českému fotbalu? Totální zemětřesení

Národní tým se po závěrečné fázi kvalifikace může radovat z postupu na EURO. Vše ale není ani zdaleka tak růžové, jak se může na první pohled zdát. Lehký otřes vyvolala rezignace Jaroslava Šilhavého, daleko vetší a silnější zemětřesení by ale potřebovala fotbalová asociace. Její špatné fungování je do očí bijící, náš fotbal upadá, a jestli nedojde na další revoluci, ženeme se do velkého maléru.