Časovku v Budapešti vyhrál Yates před Van der Poelem, který dál vede Giro

"Mám velkou radost. Moc jsem to nečekal, ale beru to," uvedl Yates, který by si rád vynahradil zklamání z roku 2018. Tehdy na Giru třináct dní vedl, než odpadl v horách a skončil jednadvacátý. "Ještě nás toho čeká spoustu. Dneska si to užiju, ale myslím tady na víc," prohlásil jezdec australské stáje BikeExchange-Jayco.