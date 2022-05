Cavendish chce ještě dva roky závodit, cílí na Tour de France

Na konci roku 2020 přitom Cavendish zvažoval konec kariéry. Vloni se ale dostal do skvělé formy a na Tour přidal do své sbírky čtyři etapové vavříny. Vítězný návrat oslavil i letos na Giru, kde ve spurtu ovládl třetí etapu v Maďarsku.

"Chci si prodloužit kariéru ještě nejméně o další dva roky," řekl Cavendish v rozhovoru pro list Gazzetta dello Sport. "Nejde jen o to, že chci dál jezdit. Mám pocit, že můžu být minimálně další dva roky konkurenceschopný. Třeba i déle, ale dva roky jsou určitě možné," uvedl.

Zatím ale Cavendish nemá jisté, zda ho tým Quick-Step na letošní Tour nominuje, sprinterskou jedničkou by podle předpokladů měl být Fabio Jakobsen. "Pokud bych mohl vyhrát ještě jednu (etapu), byl bych šťastný. Kdybych mohl vyhrát ještě deset, byl bych šťastný. O to číslo mi vůbec nejde," prohlásil s tím, že je připraven podřídit se plánům týmu. "Budu připravený, ale není to moje rozhodnutí. Jsem profesionál, budu dělat svou práci," dodal.