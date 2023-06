České zlato zrodil utajovaný trik. Pilovala jsem ho padesátkrát denně, přiznala šampionka

Je dost podobné, radost mám ohromnou! Tehdy jsem byla nervóznější, byl to můj první velký závod. Tady jsem měla i část rodiny, fanoušky a jízdy vyšly přesně podle plánů. První jsem si nádherně pojistila, všechno se mi povedlo a ve druhé jsem mohla zabodovat svým trikem backflip barspin.

Zatím ho v závodě předvedla jen Američanka Hannah Robertsová a teď já. Trénovala jsem ho dva měsíce každý den do molitanu, třeba padesátkrát za den. Nechala jsem ho v podstatě v tajnosti, protože nikdo nevěděl, že ho tady chci předvést. A padlo to tam.

Doufala jsem, ale nebyla jsem si stoprocentně jistá, protože tady byla velká konkurence. Bylo to tak padesát na padesát, ale dopadlo to dobře. Pak mě polil studený pot, že to fakt může dopadnout a už jsem jen sledovala soupeřky.