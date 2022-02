Cyklista Vakoč přesedlal na horská kola a připravuje se na Cape Epic

Už za měsíc a půl ho čeká první velká výzva. "Pro mě byl Cape Epic velkým snem, skoro stejně velkým jako jet Tour de France. I tím, že jsem na bikách začínal. Tyhle maratonské závody jsem si chtěl vždy zkusit. Už v tom roce, kdy Kristian vyhrál Cape Epic (2014), jsme se bavili o tom, co všechno to obnáší, jak to funguje a tak podobně. A jet to po boku někoho, kdo to v minulosti vyhrál, čerpat z jeho zkušeností, to je pro mě něco úžasného. Vždy mě bavilo učit se nové věci, učit se od těch nejlepších a budu v tom dál pokračovat," uvedl Vakoč.