Cyklokrosař Aerts měl pozitivní dopingový test na lék proti rakovině prsu

"Můj svět se rozpadl. Zjišťují, jak se to mohlo stát. V mém vzorku moči se objevil metabolit letrozolu. O tom produktu jsem až dosud neslyšel a nechápu, jak se mi mohl dostat do těla," uvedl dvojnásobný vítěz Světového poháru. "Udělám, co bude v mých silách, abych prokázal svou nevinu a očistil své jméno," dodal.