Dánský cyklista Cort vyhrál desátou etapu Gira, v čele závodu zůstal Thomas

🇩🇰 @MagnusCort wins stage 🔟 of the Giro d’Italia!🥇

"Mám nesmírnou radost. Byl to hrozně náročný den. Jedna z nejhorších etap, jaké jsem na kole zažil," řekl Nielsen v rozhovoru v cílovém prostoru. "Nejdřív jsem se musel do čela znovu dotáhnout. Pak mi kvůli dešti přestala fungovat vysílačka, takže jsem nevěděl, jak daleko za námi je peloton. Ale pořád jsme útočili a stálo to za to. Je těžké uvěřit, že se to opravdu stalo," popsal náročný den.