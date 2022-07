Dechberoucí výkon! Český cyklista je po 25 dnech v cíli

Aby bylo jasné, jak suverénní výkon Čech napříč Evropou podal, tak zatímco on už teď plánuje cestu domů, jeho nejbližší konkurent, Fin Ainasoja, má do cíle ještě 400 kilometrů.

„Závěr tohohle závodu je fakt šílený a je to mnohem těžší, než jsem čekal. Cílem asi bylo nás na konci úplně zdecimovat. Je to strašný nářez, který jsem nečekal," vyprávěl Polman před závěrečnou „stovkou".

Těsně před čtvrteční půlnocí však ve španělské Tarifě nadšeně zvolal: „Je to tam. A teď už si jdu koupit normální boty, do kterých se moje nohy náramně těší."

Na vrcholu Pico Veleta v nadmořské výšce 3396 metrů. Z pohoří Sierra Nevada zbývalo Danielu Polmanovi do cíle 282 km.Foto : archiv D. Polmana

Polman po startu na Nordkappu vedl od prvních dnů, protože úvodních 870 kilometrů dokázal ujet bez spánku. Jen pět a půl dne po cestě odpočíval, jinak šlapal a šlapal. A to se ještě musel vyrovnat s následky tvrdého pádu, který ho potkal ve Španělsku o minulém víkendu. Musel do nemocnice, kde mu krvavé odřeniny ošetřili.

„Problém je ale bok, který nejde zašít, takže jsem dostal speciální náplasti a také antibiotika pro případ, že by se rána zanítila," popisoval Polman. „Je to boj - kolo stejně jako já je dobitý. Obrovská fanouškovská podpora mě ale nabíjí a věřím, že i díky ní dorazím do cíle," psal po dramatickém momentu.