Den blbec. Závodník slavil předčasně a padl na zadek hned za cílovou čárou

I takové dny jsou. Jindy by zisk druhého místa považoval za velký úspěch, ale tentokrát má pro španělského cyklistu Eduarda Pradese toto umístění zřejmě hořkosladkou pachuť. V úvodní etapě cyklistického závodu Tour of Hellas sprintoval o vítězství, jenže během vítězného gesta, které chtěl věnovat svému novorozenému synovi, mu upadlo sedlo a on skončil na zemi. Aby toho nebylo málo, tak mu poté sdělili, že skončil druhý. Vítěz Aaron Gate protnul cílovou pásku téměř o dvě minuty dřív...

Těsně za cílovou páskou přišel nečekaně pád.Video : Reuters

Článek Čtyřiatřicetiletý jezdec Eduard Prades předvedl v závěrečných metrech úvodní etapy mezinárodního cyklistického závodu v Řecku parádní finiš a myslel, že si jede pro první místo. „Povedlo se nám zachytit odtrženou skupinu a jelikož jsme neměli moc informací, myslel jsem si, že vpředu už nikdo není, proto jsem zvedl ruce," popisoval poté Prades pro média závěr závodu. Opravdu protínal pomyslnou cílovou pásku s vítězným gestem, které chtěl věnovat svému novorozenému synovi, jenže v tu chvíli se mu uvolnilo sedlo, kolo mu podjelo a on spadl přímo na zadek. Zbytek závodníků se mu naštěstí vyhnul, takže nedošlo k větší kolizi. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Eduard Prades (@eduprades) Aby toho nebylo málo, potlučený Prades poté zjistil, že dojel „až" druhý. Vítězný Novozélanďan Aaron Gate dojel zhruba o minutu a třičtvrtě před Španělem. Ten poté na Instagramu žertoval, že když svému synovi Ilanovi nemohl věnovat vítězství, má pro něj aspoň fotku, kterou mu později rád ukáže.

