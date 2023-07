Drsná konkurence, chaos a bum bác. Nepotřebuju se zabít, říká Sagan

⏪ A chaotic final KM on the Circuit de Nogaro, but that didn't stop Philipsen claiming a 2nd stage win. Relive it now

⏪ Un final chaotique à Nogaro, mais ça n'a pas empêché Philipsen d'aller chercher une seconde victoire. Revivez là ici !#TDF2023 @JasperPhilipsen pic.twitter.com/A8EUD8Q1eG