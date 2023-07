Drsné přiznání slovenské hvězdy: Už se nemůžu dočkat, až to zabalím

„Když mi bylo osmnáct, těšil jsem se na to, že už se nemusím vrátit do školy. Teď když je mi třiatřicet, tak se těším na to, že už se nebudu muset vrátit na závody. Samozřejmě jsem si to užíval, ale už toho bylo dost," naznačil Sagan, že má závodění plné zuby a aktuální sezona je jeho poslední.

„Jsem vděčný za to, co jsem v tomhle krásném sportu dokázal, ale vyžádalo si to hodně obětování. A mě už to nebaví. Zlomilo se to před třemi lety, ale tehdy jsem byl ještě příliš dobrý na to, abych skončil. Kdybych to ale tehdy udělal, možná bych si to později vyčítal. Teď jsem s koncem smířený," přiznal.