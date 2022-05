Estonec Pajur ovládl dramatický dojezd etapy Závodu míru juniorů

„Závod se zatím vyvíjí dobře. Kluci jedou týmově výborně. První etapu zvládli tak, jak jsme chtěli. Časovka také dopadla dobře a neztratili jsme ani tentokrát. Štěpán je po pádu trochu otlučený a uvidíme, jak ty odřeniny budou bolet. Naštěstí ten pád přišel v ochranné zóně, takže se rozhodovat bude v sobotu a bude-li příležitost, tak zaútočíme. Špice je vyrovnaná a nikdo to soupeři nebude chtít nechat zadarmo. Bude se čekat na chybu. My do toho rozhodně půjdeme, protože když odjede správná skupina, může z toho být i žluťák," vede svůj tým k nevyšším metám český kouč Tomáš Konečný.