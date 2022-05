Finiš na Blockhasu vyhrál Hindley, Hirt už je na Giru čtrnáctý

Hindley navázal na předloňský etapový úspěch na Giru, kdy slavil premiérový dílčí triumf na Grand Tour a v celkovém pořadí tehdy skončil druhý. "V kopci jsem se celou dobu snažil jen přežít, jak nejlépe to šlo. Věděl jsem, že v posledních kilometrech už je stoupání mírnější a asi 200 metrů před cílem je zatáčka. Chtěl jsem do ní najet první a pak do toho dát všechno až na čáru," líčil svou cestu k vítězství šestadvacetiletý Australan.