Jak připravit kolo na zimu? Kreuziger prozrazuje svoje fígle

Reflexní prvky by měly být samozřejmostí v každém ročním období, v zimě jejich důležitost však ještě stoupá. „Je horší viditelnost a brzy se stmívá," podotýká Kreuziger. Péče o kolo by také měla být důkladná. „Když se začne solit, kolo chce raději po každé jízdě opláchnout. I rychlá sprcha může pomoct," vysvětluje.

Rodák z Moravské Třebové sám neměl jízdu v chladném počasí rád. Podle něj ale neexistuje žádná obecná riziková teplota na vyjížďku. „Je to hodně individuální. Pokud mrzne, nedoporučil bych víc než tři hodiny. Na silničním kole ještě míň," poznamenává. Pomoci může gravelové kolo. „Dá se na něm ze silnice skočit i do mírně náročnějšího terénu, kde se lépe zahřejete. Vídám to v poslední době často," říká Kreuziger.