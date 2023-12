Ján Svorada: Tour de France by pro Česko byla skvělou reklamou

Pětapadesátiletý cyklista je ambasadorem projektu L'Etape Czech Republic by Tour de France. Jde o logické spojení nejúspěšnějšího tuzemského závodníka s projektem pod patronací společnosti A.S.O., která organizuje i Tour de France. „Jde o fenomén, který zvedne prestiž celé země,“ míní uznávaný cyklista.

Během aktivní kariéry jste třikrát zažil start Tour de France mimo francouzské území. V létě 1996 jste vyráželi z Nizozemska, o dva roky později z irského Corku a vy jste slavil ve třetí etapě vítězství, v létě 2002 pak přišel Grand Départ v Lucembursku. Čím se lišily od startu ve Francii?

Vždy panovala větší euforie mezi fanoušky. Bylo patrné, že pro ně Tour de France není běžná. Samozřejmě tehdy byla jiná doba. Já jsem měl letos možnost se po mnoha letech na Tour vrátit. Ani to nebyl začátek, jednalo se o běžnou etapu na konci prvního týdne. A množství lidí bylo neuvěřitelné. Překvapilo mě, jak Tour nabrala na obrátkách a jak dalece se posouvá. Takže je těžké vše porovnávat s mojí érou… Nicméně když jsem závodil, tak při startech mimo Francii byl zájem lidí o něco větší a bylo jasně vidět, že si to všichni víc užívají.

Zdeněk Štybar a Ján Svorada vzpomínají na vítězství na Tour. Proč si ho Štybar nevychutnal naplno?Video : Sport.cz

Co soudíte o možnosti startu Tour de France v Česku?

Pokud už takové debaty začaly, tak určitě potěší spoustu fanoušků cyklistiky. Už jen samotná zpráva, že by se mohl start tak velké akce konat tady v České republice, je velmi potěšující. Všichni ji musí vítat s nadšením.

Před dvěma lety začínala Tour de France v Dánsku, minulý rok v Baskicku. A zdálo se, že atmosféra během úvodních tří etap vždy gradovala. Dokázali by Češi vytvořit stejnou atmosféru?

Z vlastní zkušenosti vím, že čeští fanoušci umí vytvořit fantastickou kulisu. Vidíme to třeba v cyklokrosu - byť už česká reprezentace nepatří k favoritům, fanoušků přijde vždycky hodně a dokážou povzbuzovat nejen domácí, ale i zahraniční závodníky. Ať už jde o hvězdy, nebo neznámá jména. A nejde jen o cyklokros, podívejme se na biatlon, na hokej, jakoukoliv soutěž, která se u nás pořádá. Lidi jsou u nás zvyklí chodit na sport a bavit se jím. Takže pokud by se povedlo start Tour de France v Česku uskutečnit, věřím, že by byl minimálně srovnatelný s předchozími zahraničními starty.

Vážně věříte, že by prostředí v Česku kolem silnic bylo stejně bouřlivé jako v Dánsku či Baskicku?

Tour de France je fenomén. Různí lidé mi říkají, že na kole nejezdí, ale Tour de France sledují. Berou to jako cestopis a hezké povídání. Lidé sledují tenhle event, přestože nemají ponětí, kdo vlastně jede v balíku. Tour de France má dlouhou historii, dlouhý příběh. Lidi by přitáhla. Potřebovali bychom do té doby závodníka s ambicemi, který bude usilovat o etapu nebo se pokusí o celkové pořadí.

Ján Svorada a jeho zkušenosti s kopcovitými etapami.Video : Sport.cz

Co pro hostitelskou zemi znamená Grand Départ?

Samozřejmě je to obrovská reklama. Tour de France rozšíří turistický potenciál země. Akce tohoto typu určitě přiláká spoustu nových turistů a možná i dalších zájemců z cyklistického prostředí. A nejde jen o dobu samotného eventu. Efekt Tour de France může mít i časový přesah - lidem se v Česku bude líbit a vrátí se. Anebo, když uvidí etapy v televizi, tak si řeknou, že by se na místa, kde se jelo, chtěli podívat na vlastí oči. Trať by byla určitě zajímavá i z pohledu památek.

Iniciativu k možnému startu Tour de France v Česku vede agentura Petr Čech Sport, která organizuje i L'Etape Czech Republic by Tour de France. Jde o logický vývoj?

Mají v daném směru hodně zkušeností. Ale zároveň si nemyslím, že je čeká něco o tolik jiného než to, co už tato zkušená agentura dělá, když organizuje akci jako L'Etape. I na ní musíte skoro na celý den uzavřít trať. Byl jsem u všech třech ročníků L'Etape. Osobně se mi tahle akce moc líbí, je perfektně zorganizována a každý rok dokázala udělat krok dopředu a dostat laťku ještě dále. Je vidět, že dokážeme zorganizovat tak velkou akci. Pro organizátory Tour de France z A.S.O. jde určitě o skvělý signál a dobrý vyjednávací argument. Akorát by tady nešlo jen o jeden den, ale o tři, jako tomu bude v červnu 2024 v Itálii.

Pozvedla by Tour de France v Česku popularitu cyklistiky?