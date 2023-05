Kariéra byla v ohrožení! Cyklista Štybar je po operaci kyčelní tepny, do pelotonu se chce vrátit

Trojnásobný mistr světa v cyklokrosu Štybar se právě s něčím podobným potýkal v úvodní části sezony, kdy podával bez zjevného důvodu horší výkony. "Bylo mi to divné. Říkal jsem si, že bych měl být v dobré formě, protože jsem měl dobrou zimní přípravu. Myslel jsem si, že špatné výkony byly způsobeny koronavirem, který jsem dostal na konci února," uvedl Štybar.

"Ale pak během závodů ve Flandrech jsem si říkal, že to musí být něco jiného, ne pouze špatná výkonnost. Dokonce mě napadlo, že to je můj věk, že už nestačím, ale nevěřil jsem, že je to ten důvod. Udělali jsme v nemocnici testy kyčelních tepen a potvrdilo se, že se kroutí, čímž se mi hned vysvětlilo, proč poslední tři roky nejsem na takové úrovni, na jaké bych měl být," řekl bývalý vítěz etap na Tour de France a Vueltě.