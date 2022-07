Konec se blíží! Peloton Tour skandálně zastavili ekologičtí aktivisté

Demonstranti z hnutí Derniére Rénovation zablokovali vozovku svými těly a celou scénu zdramatizovali zapálenými dýmovnicemi. Bylo to přitom krátce poté, co se Alberto Bettiol utrhl z pětadvacetičlenné skupinky uprchlíků a vybudoval si půlminutový náskok. Italský jezdec lidskou skrumáží v růžové mlze ještě prokličkoval, záhy jej ale dojel motocykl a závodník týmu Education First musel zastavit stejně jako zbytek startovního pole.

Tour de France protesters . Have stopped the race #tourdefrance pic.twitter.com/DonfEwXFBI

„Raději bych seděla s dědou na pohovce a sledovala s ním Tour, zatímco by vláda dělala svou práci. Realita ale bohužel taková není. Svět, do kterého nás politici posílají, bude světem, v němž žádná Tour de France nebude existovat. Bude to svět, v kterém budeme mít problémy nasytit a ochránit naše rodiny. Čekají nás války a hladomory. Musíme jednat a snažit se zachránit, co ještě zachránit lze," píše hnutí v prohlášení, které k protestu vydalo.