Královskou etapu Kolem Švýcarska vyhrál překvapivě Denz, vede Fuglsang

Kvůli nákaze koronavirem dnes odstoupili ze závodu další tři týmy i dosavadní lídr Rus Alexandr Vlasov, kterého v čele průběžného pořadí nahradil Dán Jakob Fuglsang. Po čtvrtečním odjezdu stáje Jumbo-Visma opustili peloton také jezdci SAE Team Emirates, Bahrajn Victorious a Alpecin-Fenix. Z původního startovního pole více než 150 cyklistů dorazilo do cíle šesté etapy už jen 87 závodníků.

"Konečně se mi to povedlo. Normálně nevyhrávám, jsem ten, co spíše pracuje ve stínu. Je to úžasný pocit. V závěrečném stoupání jsem se musel udržet (Itala Fausta) Masnady, málem mě zničil. Už jsem myslel, že jsem ten sprint prohrál," uvedl jezdec stáje DSM.