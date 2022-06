Křivoklátský masakr. Sáblíková obhájila triumf, pomohl i Štybar

„Bylo to pro mě určitě náročnější než minulý ročník. Zezačátku se jely neuvěřitelný bomby, co chlapi předváděli bylo neuvěřitelný. Už před první horskou prémií jsem toho měla celkem dost. A pak se mi nějak podařilo jet posledních 40 km sama, takže to bylo hodně náročné. Ale na druhou stranu to bylo super, chlapi jsou ohleduplní, občas mě někdo vytáhl, pomohl mi i Zdenda Štybar," pochvalovala si Sáblíková v cíli, jímž projela 99 sekund před svou rychlobruslařskou kolegyní Nikolou Zdráhalovou.