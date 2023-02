Krušné chvíle během živého vstupu! Reportér České televize ustál nečekaný polibek

Mistrovství světa v cyklokrosu v nizozemském Hoogerheide bylo bohaté nejen na skvělé výkony samotných závodníků, ale i reportérů. Ti měli při svých živých vstupech co dělat, aby překřičeli hlasité fanoušky, kterých na šampionát mělo v neděli odhadem dorazit na 60 tisíc. Své o tom ví Ivan Mejtský z České televize, který se před závodem žen do 23 let dostal do obležení zejména francouzských příznivců, přičemž jeden z nich českému novináři vlepil pořádného hubana.

Foto: Česká televize Ta mlaskla! Reportéra políbil fanoušek v přímém přenosu.Foto : Česká televize

Článek Novináři v terénu se musí občas umět vypořádat s různými rušivými živly, ať už přírodními, tak i těmi lidskými. V tomto případě šlo naštěstí o úsměvné momenty. Před nedělním závodem žen do 23 let na světovém šampionátu v cyklokrosu se divákům České televize snažil bouřlivou atmosféru přiblížit reportér Mejtský. „Střízlivé odhady hovoří o tom, že by tu dnes mělo být 60 tisíc diváků, kteří se chystají vypít půl milionu litrů piva," těmito slovy začal Mejtský svůj vstup a během chvíle bylo jasné, že z odhadovaného množství vypitého alkoholu už z něj značná část ubyla. Fanoušci se mermomocí snažili dostat se do záběrů televizní kamery a reportéra doslova oblehli. 🌈Světový šampionát v cyklokrosu přilákal do Hoogerheide desetitisíce fanoušků, kteří si atmosféru užívají na maximum.🍻🥁Na vlastní kůži to prožil i náš reportér Ivan Mejtský!😚 pic.twitter.com/t8mazKUR9G — ČT sport (@sportCT) February 5, 2023 Jeden z francouzských příznivců Mejtského objal a několikrát políbil na tvář. V tu chvíli zrovna reportér hovořil o tom, že v nadcházejícím závodě bude Česko spoléhat na Kristýnu Zemanovou, která by mohla pomýšlet na páté místo. Devatenáctiletá česká závodnice však nakonec předčila očekávání a dojela si pro bronzovou medaili. Kristýna Zemanová 🇨🇿 celebrates her bronze medal 🥉 here at #Hoogerheide2023! 👏 pic.twitter.com/puiW6RJMNe — UCI Cyclocross (@UCI_CX) February 5, 2023 Bujará atmosféra kolem reportéra české televize gradovala. Francouzští fanoušci byli v takové euforii z triumfu Léa Bisiauxe v kategorii juniorů, že divákům známý „líbač" se už neudržel a Mejtskému vlepil pořádnou pusu na pusu, až to mlasklo. Ten se nenechal vykolejit, ale uznal, že v takové atmosféře divákům už moc informací asi předat nezvládne a vstup raději ukončil. Cyklistika Cyklokrosařka Zemanová: Tohle byl vždy můj sen, vůbec mi nedochází, co se stalo

