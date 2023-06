Krutá Stará dáma: hvězda zabrala a životní úspěch byl pryč. Parťák bude chtít pomstu

Geschke je léta oporou francouzského týmu, před rokem pak sahal po obrovském úspěchu v podobě puntíkatého trikotu na Tour de France. V poslední horské etapě mu ho ale vyfoukl suverén Jonas Vindegaard. „Simona to muselo hodně bolet, ale bylo to těžké, protože s tím vlastně nemohl nic dělat. Kdyby mu někdo jiný ujel v úniku, mohl by přemýšlet o tom, kde se stala chyba, ale tohle bylo mimo jeho kontrolu," naznačuje Vakoč, že dánský cyklista byl prostě kvalitou jinde než zástupce stáje Cofidis.

Na druhou stranu věří, že Geschke také letos bude hýřit aktivitou a má šanci být opět mezi nejlepšími v boji o tento trikot. „Bude složité to zopakovat, protože není jeden z nejlepších vrchařů. Ale šanci má, chodí do úniků. Na Tour se navíc vždy dobře připraví. Zase se ale může stát, že budou výš favorité na celkově vítězství," myslí si.

STUDIO TOUR s hostem Petrem VakočemVideo : Sport.cz

Expert Sport.cz na cyklistiku Matěj Vybíral naznačuje, že by byl raději, kdyby puntíkatý dres získal právě někdo jako Geschke. „Takhle ho vyhrávají borci, které vlastně ten trikot ani nezajímá," posteskne si. Petr Vakoč mu ale okamžitě oponuje. „Je to dres pro nejlepšího vrchaře, tak je to zasloužený. Je to dobře nastavený. Kdo ho chce získat, musí do úniků."

Nebezpečné pády a bezpečnost. Příspěvek z pořadu Studio TourVideo : Sport.cz

Geschke ale určitě při svém posledním vystoupení na slavném závodě zabojuje. Pro Cofidis by rád urval etapové vítězství, na tu známá stáj čeká patnáct let. „Přitom její jezdci chodí do úniků. Přál bych jim, aby se dočkali etapové odměny," přiznává Vakoč. Kromě Geschkeho by mohl být vidět i Guillaume Martin, jehož naposledy zastavil covid.