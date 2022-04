Kukrle se ujal vedení v cyklistickém závodě Tour du Loir et Cher

V cílových okruzích táhli peloton Jan Bárta s Jakubem Otrubou. "Chtěli jsme to ostatním udělat co nejtěžší a očesat z balíku pomalejší jezdce. Od prvního kola se nám povedlo najet na špici, natáhnout celé pole a ostré tempo udržet i v prudkých výjezdech a na šotolině. Povedlo se nám přesně to, o co jsme se snažili, a fakt, že se díky tomu Kukrle dostal až do žluťáka, je famózní výkon celého týmu," pochvaloval si Neuman.