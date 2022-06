Leknessund vyhrál po úniku 2. etapu Kolem Švýcarska, Bettiol se radoval omylem

Leknessund ujel necelých 20 kilometrů před cílem ze skupiny šesti uprchlíků a vybojoval první vítězství ve WorldTour. "Šel jsem do toho naplno. Nejtěžší bylo asi to stoupání. Říkal jsem si, že když si udělám náskok, mohl bych to udržel až do cíle. V posledních kilometrech to bylo utrpení," uvedl dvaadvacetiletý člen stáje DSM. Jeho největšími dosavadními úspěchy byly dva norské tituly v časovce.