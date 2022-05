Mathias Vacek: Chci při Závodě míru na stupně vítězů

Měsíc jsem řešil hodně intenzivně, že nemohu závodit. Ale pak jsem to hodil za hlavu. Já mám budoucnost jistou. Spíše je mi líto bývalých kolegů. Když nemáte kontrakt, je to o nervy něco shánět v rozjeté sezoně. Já mohl být relativně v klidu.

Tehdy jsem si nemyslel, že bych se ještě mohl dostat s cyklistikou tak daleko. To jsem ani nekoukal na závody. Nebavilo mě to. Ale rodiče třeba vzali karavan a společně jsme jeli na závody bráchy Karla. A vlastně on mě motivoval. Uvědomil jsem si, jak mi kolo chybí. Chvílemi to bylo nahoru dolů. Když pak vypukla epidemie covidu, tak jsem si říkal, že už mě nic nepřekvapí. Ale mýlil jsem se. Zrušení našeho týmu kvůli invazi na Ukrajinu mě šokovalo. Ale samozřejmě je trošku malicherné se vším, čím jsem si prošel a současně se děje ve světě, řešit odebrání licence.