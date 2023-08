Mistry republiky v short tracku na horských kolech jsou Cink a Holubová

Mezi ženami získala titul devátá žena z mistrovství světa v cross country v kategorii do 23 let Holubová. Druhá skončila loňská šampionka Jitka Čábelická, třetí byla Simona Spěšná. "Vyšlo mi to parádně a z prvního titulu v short tracku mám velkou radost. Podařilo se mi udržet formu, kterou jsem směřovala k mistrovství republiky a mistrovství světa. Trať byla po deštích dost těžká. Bylo tam hodně záludností a jsem ráda, že jsem to takhle zvládla," řekla Holubová.