Na MS v silniční cyklistice se vedle Štybara představí i zkušená Nash

Medailová umístění nepovažuje za nereálná. "Je to mistrovství světa, což jsou hodně specifické závody na konci sezony. A taky je to v Austrálii. Záleží, jak se kdo zvládne aklimatizovat. Někomu to může sednout, jinému zase ne. Tohle teď nedokážeme odhadnout. Ale věřím, že to všichni zvládnou a já osobně budu považovat každý výsledek do desátého místa za úspěch," doplnil Andrle.