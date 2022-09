Pomsta bude sladká! Pogačar týden před MS skalpoval Van Aerta

💫Espectacular duelo entre pogacar y van aert en el grand prix de montreal💫 Victoria de tadej pogacar, he ganadoo pic.twitter.com/2livAnmfsH

„V pondělí můžu odletět do Austrálie s čistou hlavou. Zatím vše nasvědčuje tomu, že načasování formy vychází dobře. Samozřejmě musím mít svůj den, závod na šampionátu bude mít jiný profil a bude delší. Rozhodně mě nečeká nic jednoduchého," líčil Pogačar po úspěšném dnu v Kanadě.

Van Aert, mnohými označovaný za aktuálně nejlepšího a nejvšestrannějšího cyklistu planety, porážku přijal s pokorou. „Prohrál jsem s jednou z největších superstar současné cyklistiky," říkal v cíli. „Není žádná ostuda skončit druhý. Samozřejmě by bylo fajn slavit vítězství, ale k tomu mi přece jen kus chyběl," dodal hlavní favorit nedělního podniku, při němž závodníky čekala i náročná stoupání včetně cílové rovinky do kopce.

Pogačar sice nemá ve sbírce kupu triumfů v jednorázových závodech, dokázal už ale ovládnout i monumenty Lutych-Bastogne-Lutych a Giro di Lombardia. A každé výhry nad specialisty typu Van Aerta si proto náležitě cení. „Wout získal zelený trikot na Tour, vyhrával sprinty během sezony. Měl jsem v plánu viset mu na kole, co to jen půjde, nakonec ale visel on na mě. Neuvěřitelné," usmíval se v cíli.