Na Tour de France příští rok bude jedna krátká časovka a čtyři horské dojezdy

Do Baskicka zavítá Tour poprvé od roku 1992, kdy startovala v San Sebastiánu. V zahraničí začne "Stará dáma" po pětadvacáté. Do Francie peloton zamíří ve třetí etapě, do níž cyklisté odstartují z Amorebiety. Po 35 letech se do programu závodu vrátí známá sopka Puy de Dome.