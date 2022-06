Nemocemi deptaný Černý přišel o Giro i Tour. Spravit se chce v Livignu

„Doufal jsem, že hodinu v maximální intenzitě zvládnu. Ale vůbec nejsem schopný dostat se na výkonnost, kterou potřebuji. Měl jsem v plánu jet časovku 380, 390 wattů. Jenže jsem nemohl jet ani 350. Nemůžu se dostat na potřebný výkon ani v tréninku. Natož na maximální v závodě," krčil bezradně rameny devětadvacetiletý závodník, který před dvěma lety vyhrál etapu na italském Giru. Tehdy ještě v barvách polské formace CCC, které záhy zkrachovala. Černého si do své sestavy vybral ambiciózní Quick Step.

„Vůbec nevím, co se děje. Chci se vždy rychle vrátit a vynoří se nějaký problém. Je to takový začarovaný kruh. Po nemoci si odpočinu, začnu trénovat, z týmu dostanu program závodů, tak začnu zrychlovat, přidám intenzity a vždy se něco vynoří," brumlal Černý, který byl přitom v širší nominaci pro Tour de France. „Ta ale určitě nepřipadá v úvahu. Jsem zralý tak na nějaké testy, abych viděl, co se mnou je," říkal Černý.