Nenávistné zprávy ho nerozhodily. Philipsen zapsal už čtvrtý triumf na letošní Tour de France

⏪ Nearly a fairytale for @GroenewegenD, but it simply wasn't meant to be, as @JasperPhilipsen claims his 4th🏅.The last KM ⤵️

⏪ Journée presque parfaite pour @GroenewegenD, mais il n'y avait rien à faire contre un @JasperPhilipsen qui remporte sa 4ème étape🏅#TDF2023 pic.twitter.com/X670iYBJmx