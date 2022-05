"Ze začátku jsem byla trochu nervózní, ale měla jsem to pod kontrolou. Udělala jsem přesně to, co jsme chtěli," prohlásila pětatřicetiletá závodnice stáje Trek-Segafredo. "Když jsem odstartovala, viděla jsem černou čáru a pak jsem ji viděla ještě spoustu dalších kol," zavtipkovala Van Dijková o aerodynamické pozici na svém speciálu, v níž se skloněnou hlavou očima sledovala zem. "Byla jsem šťastná, když jsem slyšela, že je konec," dodala.